Актер Юра Борисов не получил премию Гильдии киноактеров США

Российский актер Юра Борисов не смог завоевать премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) за роль в фильме "Анора", снятом американским режиссером Шоном Бейкером. Трансляцию 31-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса ведет стриминговый сервис Netflix. Артист был номинирован в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Премию присудили американскому актеру Кирану Калкину. Он удостоился награды за роль в комедийной драме Джесси Айзенберга "Настоящая боль". Среди других номинантов были Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный"), Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа") и Джонатан Бейли ("Злая: Сказка о ведьме Запада").

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на "Золотой глобус", "Оскар" и BAFTA. Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По мнению Борисова, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.