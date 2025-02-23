Продюсер рассказал, как Сергей Жуков получил отсрочку от армии

Первый продюсер «Руки вверх» Андрей Маликов сам в армии служил, на Тихоокеанском флоте. Андрей собирался поступать в МГИМО, но, вернувшись в Москву, решил не идти учиться, а идти в шоу-бизнес.

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Маликов рассказал журналистам «Московского Комсомольца», как солисту группы «Руки вверх» Жукову удалось избежать призыва во время их совместной работы. Сергею был уже 21 год, и он очень переживал, что придется идти служить.

«Так получилось, что меня в тот момент познакомили с одним действующим полковником внутренних дел. В это время, весной 1998 года, мы записали новый мега-хит «Крошка моя», и нам нужно было снимать видеоклип на песню. Тут меня осенило: клип надо снимать в войсковой части! Через моего знакомого полковника я договорился с командованием в Красногорске, и нам выделили все, что было необходимо по сценарию съемки. В знак благодарности мы дали концерт для всех ребят - срочников и офицеров этой войсковой части. После этого Сергей Жуков получил отсрочку, его по этому поводу во время нашей совместной работы не беспокоили», - сообщил продюсер.

Недавно Сергей Жуков рассказал о продолжении скандального фильма «Руки вверх!».