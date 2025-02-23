«Ничего не терпите, женщины мои»: Айза поддержала Алсу

Айза-Лилуна Ай высказалась в поддержку Алсу. Певица рассказала, что годами терпела обиды от мужа, и никому ничего не говорила, а лишь плакала в одиночестве. Ее знакомые и родственницы призывали терпеть происходящее, уверяя, что муж когда-нибудь это оценит.

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Экс-супруга рэпера Гуфа призналась, что сама была в похожей ситуации, когда пришлось преодолевать давление общественного мнения, пишет 5 канал.

«По себе знаю этих „мудрых“ теток… Ничего не терпите, женщины мои. Мудрость — это жить счастливую жизнь и быть ментально здоровой, а не угождать обществу. Надеюсь, что мы когда-нибудь уже перерастем эти ужасные стереотипы из серии „а что люди скажут“, „будь умнее и терпи“… тьфу», — заявила Айза.

Ранее Алсу рассказала, что долгие годы не могла понять, «почему позволяла людям обижать себя» и «садиться на шею». Только после работы со специалистом артистка смогла найти ответы на свои вопросы и снова полюбить себя.