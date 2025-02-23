Стало известно об отмене концерта Кадышевой

В Ульяновске отменили концерт Надежды Кадышевой. Певица должна была выступать31 марта во дворце «Губернаторский», сообщает Gazeta.ru со ссылкой на местные издания.

Предположительно, отмена состоялась из-за состояния здоровья исполнительницы. Ранее концерт певицы в Пензе перенесли с 28 марта на 19 мая.

Сейчас спрос на концерты Кадышевой вырос, ее песни получили новую популярность, в частности, композиция «Плывет веночек».

Гонорар Кадышевой за выступление на частных мероприятиях составляет полтора миллиона рублей. Райдер певицы не отличается экстравагантностью – автомобиль представительского класса, молчаливый и некурящий водитель, отели в тихом месте. В гримерке – плотные шторы, фрукты, печенье, вода, молоко, чай, кофе.

65-летняя певица Надежда Кадышева, прославившаяся в начале девяностых, неожиданно стала кумиром нынешней молодежи, которая раскупает билеты на ее концерты.