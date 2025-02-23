Сергей Зверев служил в войсках ПВО. Он был заместителем командира взвода и получил звание старшего сержанта. Звездный стилист рассказал, что у него не было и мысли «откосить», в его семье все мужчины служили.

Воинская часть, где находился Сергей, располагалась в Польше. Именно в те годы зимой стоял лютый мороз, но, несмотря на аномальные для Польши минус 30, военнослужащим не делали никаких поблажек. Точно так же они выходили и бежали кросс - в обычных гимнастерках, военных брюках и сапогах.

Но все эти тяготы были вторичны. Главное - Сергей тогда понял, чем дальше будет заниматься. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Считаю, что именно служба в армии предопределила мой дальнейший путь. Потому что, проходя службу в Польше, я мог видеть всю западную моду, которая очень сильно отличалась от советской. Когда вернулся домой, стал применять увиденное на западном ТВ у нас. Все мои прически, одежда, обувь и аксессуары отличались от советских. Я на всех конкурсах получал Гран-При», - рассказал Зверев.

Советский и российский парикмахер, актер театра и кино, а также певец Сергей Зверев пополнил базу украинского сайта «Миротворец».

В качестве причины его внесения в базу указана «пропаганда войны», а также «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».