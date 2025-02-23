SHAMAN перепел трек Кинчева «Небо славян»

Ярослав Дронов, известный публике как SHAMAN, выступил с собственной версией песни «Небо славян». Он назвал трек культовым и гениальным произведением, которое создал Константин Кинчев, пишет 5 Канал.

«Небо славян» — не просто легендарная, культовая песня в нашей стране. Константин Кинчев создал гениальное произведение, у которого нет срока давности: «Небо» одинаково точно и актуально звучало бы в 1242, 1612, 1709, 1812, 1941, 2014 и 2022 годах. С момента первого исполнения эта песня быстро стала по-настоящему народной», — сказал SHAMAN.

Певец отметил, что в песне рассказывается о родной земле, о русском характере и о том, как наши воины готовы дать отпор силам зла.

Песня «Небо славян» группы «Алиса» была написана в 2000 году. В 2003 году она вышла в альбоме «Сейчас позднее, чем ты думаешь».