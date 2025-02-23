Кудрявцева публично поругалась с Соседовым

Лера Кудрявцева обрушилась на Сергея Соседова в шоу «Суперстар!», после чего покинула кресло жюри.

Очередной выпуск телешоу был посвящен Юрию Шатунову. Сергей Челобанов исполнил композицию «Грезы». Выступление музыканта не оставило жюри равнодушными и даже спровоцировало скандал, пишет портал passion.ru.

Лера Кудрявцева была потрясена номером, она не смогла сдержать слез.

«Это было просто на разрыв. Я сдаюсь», – эмоционально вскликнула Кудрявцева.

Телеведущая поблагодарила Челобанова, сказав, что в его исполнении трек обрел новый смысл. Стас Пьеха и Ольга Зарубина поддержали Леру.

Но Сергей Соседов, напротив, заявил, что исполнение Челобанова повергло его в шок, а номер - это «психиатрический театр». По словам критика, ему даже стало нехорошо.

Кудрявцева швырнула в Соседова подушку с кресла и ушла.

«Клянусь, я сейчас с тобой поругаюсь. Никогда в жизни этого не было. Именно искусство должно доводить до такого состояния! Больше ничего! Ни алкоголь, ни наркотики, ничего!», – возмутилась телеведущая.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что использует мат для разрядки от агрессии.