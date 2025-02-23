Известный художник Никас Сафронов рассказал о своей службе в армии. Он отметил, что именно армейские будни помогли ему добиться высот в жизни. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Никас признал, что во время службы в армии были и смешные моменты и тягостные. Он уточнил, что однажды даже «объявил голодовку, устав терпеть произвол «дедов».

«Мы, мужчины, не любим вспоминать армейские тягости, потому что с годами начинаем понимать: они были нужны для становления. А вот армейские байки рассказываем всегда с удовольствием», — подчеркнул Сафронов.

Художник заметил, что в армии обрел настоящих друзей. Он уточнил, что с одним из сослуживцев дружил около сорока лет.

По его словам, Юрой Цюрих «несколько лет назад он скончался из-за ковида». Он пояснил, что друг навсегда остался в сердце и памяти.