Билана назвали «настоящим Сигма-боем»

Дима Билан пришел на выступление 11-летней Betsy (Светланы Чертищевой) и 12-летней Марии Янковской, чья песня «Сигма бой» продолжает покорять мировые чарты. Певец даже станцевал под их главный хит. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

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Юные певицы были очень обрадованы.

«Пока мы пели «Сигма бой», к нам пришел настоящий Сигма бой», — обратились они к Билану.

Позднее Дима в микроблоге обратился к исполнительницам, отметив их талант и пожелав удачной певческой карьеры.

«Когда твоя аудитория — от 0 до 100, рабочие пересечения бывают самые неожиданные! Вот и встретил девчонок, которые взорвали интернет, мир и все возможные чарты своим «Сигма Бой»! Что меня всегда поражает в музыке — это ее способность объединять. Возраст, жанры, тренды — все стирается, когда звучит настоящий вайб. Девчонки, желаю вам удачи и новых хитов! Пусть эта волна только набирает силу!» — написал Билан.

В октябре прошлого года российские подростки выпустили вирусный хит «Сигма бой», взорвавший мировые чарты. Юные блогеры Betsy и Мария Янковская обрели широкую известность, превратившись в настоящих селебрити.