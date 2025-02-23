Билана назвали «настоящим Сигма-боем»
Дима Билан пришел на выступление 11-летней Betsy (Светланы Чертищевой) и 12-летней Марии Янковской, чья песня «Сигма бой» продолжает покорять мировые чарты. Певец даже станцевал под их главный хит. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
Юные певицы были очень обрадованы.
«Пока мы пели «Сигма бой», к нам пришел настоящий Сигма бой», — обратились они к Билану.
Позднее Дима в микроблоге обратился к исполнительницам, отметив их талант и пожелав удачной певческой карьеры.
«Когда твоя аудитория — от 0 до 100, рабочие пересечения бывают самые неожиданные! Вот и встретил девчонок, которые взорвали интернет, мир и все возможные чарты своим «Сигма Бой»!Что меня всегда поражает в музыке — это ее способность объединять. Возраст, жанры, тренды — все стирается, когда звучит настоящий вайб. Девчонки, желаю вам удачи и новых хитов! Пусть эта волна только набирает силу!» — написал Билан.
В октябре прошлого года российские подростки выпустили вирусный хит «Сигма бой», взорвавший мировые чарты. Юные блогеры Betsy и Мария Янковская обрели широкую известность, превратившись в настоящих селебрити.