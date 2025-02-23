МакSим обратилась к поклонникам со словами благодарности

МакSим до сих пор не перестает благодарить всех людей, которые поддержали ее в трудный период. В 2021 году она тяжело заболела коронавирусом. Практически месяц певица лежала в коме, и медики не давали никаких прогнозов. Тогда за Марину молились миллионы поклонников, информирует СтарХит.

Прошло время, она жива, здорова и поет.

«Почти под каждым своим видео мне хочется написать „Спасибо“. Всем, кто беспокоился и молился — на разных языках, своими словами. Спасибо докторам и внимательному медперсоналу, которые не отходили от меня ни на шаг, кормили с ложечки, расчесывали волосы, окружали любовью, пели и помогали сделать первый шаг. Спасибо Богу за то, что я вижу, слышу и чувствую! Каждый день я говорю: „Спасибо“», — написала звезда в микроблоге.

Марина Максимова воспитывает дочерей: старшую Александру от брака с звукорежиссером Алексеем Луговцовым и младшую Марию от бизнесмена Антона Петрова. Певица призналась, что преодолела алкогольную зависимость и теперь старается проводить больше времени с семьей, наслаждаясь моментами счастья и покоя.