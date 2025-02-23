Милявская сообщила, что «стала чаще прикладываться к бутылке»

На фоне отмены концертов и непрекращающейся критики со стороны общественников и некоторых коллег по шоу-бизнесу Лолита Милявская не перестает поддразнивать своих поклонников и недругов. Так, она заявила в Telegram-канале, что стала чаще пить… минеральную воду.

«Мне кажется, мне нужна срочная помощь. Я чувствую, я очень часто стала прикладываться к бутылке», — сообщила артистка.

Лолита предложила подписчикам последовать ее примеру и чаще пить минеральную воду, поскольку та очень полезна, пишет gazeta.ru.

«Только не переборщите. Помню, «перепила» в Ессентуках, да еще и за пару часов до концерта», — уточнила певица.

Ранее СМИ писали, что шоумена Отара Кушанашвили удивляет поведение коллег Милявской. Практически никто из них за нее не заступился в нынешней сложной ситуации.

По его мнению, Милявская не осознает, что многое поменялось. На певицу нападают люди, выслуживающиеся перед властью. Сама исполнительница не понимает, что следует кардинально изменить поведение, а представители отечественного шоу-бизнеса предпочли отойти в сторону.