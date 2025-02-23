Беременная Галич показала шокирующее фото

Ида Галич исполнила свою давнюю мечту – она побывала в далекой Антарктиде. Компанию в этом путешествии ей составил жених и отец ее будущего ребенка бизнесмен Олег Ледвич, пишет издание super.

Ида выкладывала в микроблоге фото-и видеоотчеты о своих приключениях.

«Антарктида — моя мечта, которая осуществилась! Пингвины, киты, морские котики, альбатросы — мы увидели огромное количество этих товарищей в их естественной среде обитания. Каждый раз перехватывало дыхание от силы и мощи, которая заключена в этих толщах замороженной воды. Я безумно рада, что мы смогли увидеть эту невероятную красоту своими глазами», — написала Ида.

И, напоследок, очень удивила подписчиков фотографией в купальнике, где предстала среди льдов Антарктиды. Напомним, блогер находится на большом сроке беременности

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В октябре 2024 года Ида Галич рассекретила личность своего бойфренда. Она стала героиней выпуска журнала OK! вместе с Олегом Ледвичем. На обложке влюбленные обнимались на улице. По словам Иды, они с бойфрендом не только строят отношения, но и «создают вместе бизнес». В январе стало известно, что звезда выходит замуж во второй раз.

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