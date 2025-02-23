Невеста Лепса прокомментировала слухи о беременности

Аврора Киба ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли она уже ждет ребенка. Слухи о беременности юной невесты Григория Лепса в последнее время появились в социальных сетях и СМИ, пишет gazeta.ru.

Девушка посмеялась над подобным предположением, выложив в микроблоге фото живота после плотного приема пищи

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«Иногда... После вкусного обеда», — сообщила Аврора.

Аврора окончила Московскую экономическую школу и поступила в Лондонский колледж моды, обучение в котором обходится примерно в два миллиона рублей в год. В личном блоге Киба не раз сравнивала свою жизнь в России и Великобритании.

В Москве она посещала светские мероприятия, модные показы, получала дорогие подарки и проводила время с возлюбленным. В Лондоне же девушке приходится сталкиваться с бытом. Так что этим летом Аврора собирается перевестись в какой-либо из московских вузов.