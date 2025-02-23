«Вранье — образ жизни»: Кержаков ответил на претензии бывшей жены по алиментам
Кержаков обвинил во вранье бывшую жену Тюльпанову, пожаловавшуюся на алименты. Об этом стало известно из соцсетей.
На днях бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова опубликовала в блоге скриншот банковского перевода от спортсмена. На нем видно, что футболист перевел ей 1 рубль. Блогерша заявляла, что это и есть алименты на ребенка от бывшего супруга.
«И ведь не могу сказать, что он не платит алименты», — подписала скриншот она.
Чуть позже с опровержением выступил сам Кержаков. Он выложил скриншот, на котором видно, что незадолго до перевода рубля, он перечислил Тюльпановой 85 тысяч рублей, а в переводе с рублем он лишь указал, что ранее отправил сумму для содержания ребенка.
«Когда вранье — образ жизни», — подписал скриншоты футболист.
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