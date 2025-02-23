Кержаков ответил на претензии бывшей жены по алиментам

Накануне бывшая супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова показала в социальной сети фото, показывающее, что ее экс-муж перевел алименты на сына в размере одного рубля. Об этом пишет СтарХит.

«Не могу сказать, что он не платит алименты. Не, ну платит же!» — отметила Тюльпанова.

В ответ футболист выложил скриншот, на котором видно, что было сделано два перевода: на 85 тысяч рублей и на один рубль

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«Когда вранье — образ жизни. А вот как это есть на самом деле», — написал Александр под скрином.

Ранее Милану поддержала Алана Мамаева. Она на протяжении длительного времени воюет с экс-супругом Павлом за алименты на общую дочь Алису.

«По-моему, это стандарт всех футболистов, классика. Никогда не замечала за ним такой дикой жадности, как сейчас, превращается в Аршавина, даже хуже… Он заставляет меня присылать „читабельные“ чеки за продукты. Последний раз, когда я прислала два разных чека, он ответил: „Мои дети столько не едят“», — сообщила Алана.

Сын Тюльпановой и Кержакова долгое время был предметом споров между бывшими возлюбленными. Родители пытались поделить наследника. В конечном итоге мальчик все же остался жить с матерью. Отец же должен был платить алименты в размере ⅙ от заработка.