Стало известно, что испортило брак Канье Уэста с Бьянкой Цензори

Рэперу Канье Уэсту пришлось извиниться перед своей супругой Бьянкой Цензори после музыкальной премии «Грэмми», чтобы спасти свой брак. Об этом сообщает издание New York Post.

© Газета.Ru

«Бьянка Цензори не хотела выполнять такой трюк на «Грэмми», но ей пришлось. Она хотела извинений от него. Она чувствовала себя объектом там, но в итоге все стало хуже, когда он опубликовал сообщение о том, что имеет над ней власть. Она была в ярости», — рассказал собеседник издания.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что в итоге Канье Уэст принес извинения своей жене. По словам источника, модель оценила поступок музыканта. Собеседник также отметил, что рэпер «не хочет, чтобы его брак распался» и говорит своим друзьям и супруге, что «сделает все возможное, чтобы сохранить его».

2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония «Грэмми», на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Рэпер вышел на красную дорожку с женой в абсолютно прозрачном платье без белья. В СМИ появилась информация, что модель выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эту информацию.

Позже близкая подруга Бьянки Цензори рассказала журналистам, что модель хотела отказаться от скандального наряда, однако Канье Уэст смог убедить жену. По словам собеседницы, супруга музыканта была бы рада надеть красивое вечернее платье. Инсайдер подчеркнула, что Бьянка Цензори не стала бы раздеваться на светском мероприятии, если бы ее не заставили.

Ранее в оокружении Канье Уэста ответили на слухи, что рэпер избивает и контролирует жену.