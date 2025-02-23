Юрий Николаев появился на телешоу в инвалидной коляске

На экраны вышел очередной выпуск шоу «Привет, Андрей!» в эфире телеканала «Россия-1». В частности, чествовали юбиляра – Юрия Антонова.

Не поздравить давнего друга с 80-летием Юрий Николаев не мог и поэтому записал видеообращение прямо из больницы, в которой на тот момент находился. Так что перед публикой знаменитый телеведущий предстал на инвалидной коляске.

«Юрок, ну, пока только так. Прежде всего, я поздравляю тебя со славным юбилеем. Здоровья тебе, твоим близким. Те песни, которые написаны тобой 40-50 лет назад, они до сих пор трогают нас», - сказал Николаев.

Как пишет издание vokrug.tv, народный артист России споткнулся дома о мебель и неудачно упал. Его госпитализировали с подозрением на перелом бедра. Телеведущему провели экстренную операцию, после которой у него случился тромбоз голени. Однако врачи оказали своевременную помощь и восстановили кровоток.

Недавно телеведущий Юрий Николаев заявил в беседе с журналистами, что уже «отлежался» в больнице. Николаев сообщил, что чувствует себя хорошо после выписки.