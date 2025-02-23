СМИ узнали о большой проблеме Глюкозы

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) продолжает терять вес после недавних скандалов и возвращения к активной жизни в клубной среде. По информации telegram-канала Shot, ее вес упал ниже 48 кг.

«Глюкоза продолжает стремительно терять вес после скандалов и возвращения „клубного“ стиля жизни — ее вес упал ниже 48 кг», — говорится в сообщении канала.

Несмотря на прошедшее лечение и обещания вести спокойный образ жизни, певица снова активно появляется на публике в ночных клубах и на столичных вечеринках.

Кроме того, Глюкоза значительно подняла стоимость своих выступлений: теперь она соглашается выступать за три миллиона рублей, что на 500 тысяч больше предыдущего гонорара. Певица также ужесточила требования к своему райдеру, включая наличие личных охранников и запрет на несогласованную съемку во время ее выступлений. Из напитков она требует одну бутылка коньяка Hennessy XO.

Ранее появилась информация о том, что Глюкоза, обвиняемая в употреблении наркотических или психотропных средств, планирует возвращение на музыкальную сцену весной 2025 года. В настоящее время обсуждаются подробности предстоящего мероприятия, а окончательная дата будет объявлена позже. Также Глюкоза заявила о выпуске видеоклипа на свой новый сингл под названием Frost.