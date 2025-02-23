Поплавская объяснила, почему не стала бы бить Кушанашвили

Недавно Отар Кушанашвили в своем ютуб-шоу «Каково?!» назвал Яну Поплавскую квасным патриотом и обвинил в травле певицы Лолиты. Шоумен считает, что Поплавская выслуживается перед властью.

Яна Поплавская отреагировала на слова журналиста. Актриса считает, что он поступает не по-мужски, пишет Экспресс Газета.

«Целуя меня при каждой встрече, прижимая к сердцу и клятвенно уверяя в любви, выдать вот такое извержение дерьма… А в чем смысл этого поступка? «Отар всегда страдал логореей, словесным поносом. И, казалось, должен был стать мудрее. Так жаль разочаровываться в людях…» — написала Поплавская.

Поплавская предположила, что Кушанашвили сделал такое заявление, чтобы попиариться на ее имени.

«Набрала номер Отара два раза, чтобы поговорить с «другом». Встретив лично, в морду не ударила бы, потому что он болен. Но плюнула бы в лицо человеку, называющему себя мужчиной и гордым грузином. Шакалья стая. Но желаю здоровья. Живи и здравствуй, Отар», — сказала актриса.

Уже больше года концерты Лолиты Милявской отменяют, ее также не зовут на телевидение и не приглашают выступать на конкурсах и фестивалях. Отар Кушанашвили отметил, что артистку «отменили» в том числе из-за жалоб общественников «во главе с Яной Поплавской».