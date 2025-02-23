Солист «Руки Вверх!» поразился заработкам дочери

Певец Сергей Жуков гордится успехами 16-летней дочери Ники в шоу-бизнесе

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Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился подробностями своей семейной жизни. В 2007 году он вступил в брак с Региной Бурд, бывшей солисткой группы «Сливки». В семье Жуковых воспитываются четверо детей: дочь Ника и сыновья Энджел, Мирон и Эван.

Старшая дочь пары, 16-летняя Ника, уже сделала первые шаги в мире шоу-бизнеса, продолжая карьеру певицы и актрисы. Жуков выразил гордость успехами дочери, особенно в свете её работы в одном из популярных сериалов, где Ника исполнила главную роль. Несмотря на успешное начало карьеры и приличные гонорары, она сохраняет здравый подход к деньгам и предпочитает не тратить их на пустяки.

Сергей Жуков раскрыл секрет семейного счастья

Как отметил Сергей Жуков, Ника, несмотря на свои достижения, никогда не требовала излишних покупок и не говорила, что хочет купить что-то дорогое. Музыкант подчеркнул, что его дочь, несмотря на успешную карьеру, ведет себя ответственно с деньгами, что, по его мнению, является важной частью её воспитания.

Жуков также отметил, что он всегда готов поддержать свою дочь материально, особенно когда речь идет о важных жизненных шагах. Например, несмотря на то, что Ника сама откладывала деньги на университет, Сергей настоял на том, чтобы он оплатил её обучение, считая своим долгом помочь дочери на этом этапе.

Сергей добавил, что считает важным быть для своей дочери примером идеального партнера, который понимает её потребности и никогда не ставит финансовые ограничения, когда речь идет о том, чтобы сделать девушку счастливой, сообщает «Муз-ТВ».

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