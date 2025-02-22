Бывшая жена Кержакова показала, сколько футболист платит на сына

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова развелись несколько лет назад. Развод сопровождался громким скандалом – футболист требовал, чтобы их общий сын Артем жил с ним. Но суд оставил мальчика с матерью, а Александру назначил алименты.

С той поры родители Артема враждуют. Милана публично предъявляет претензии к Александру. Спортсмен редко навещает сына, да и размер выплат на ребенка, по мнению его мамы, недостаточен.

В микроблоге Тюльпанова выложила скриншот банковского перевода. Если он является подлинным, то Кержаков перевел сыну 1 рубль, пишет Экспресс Газета

© Соцсети

«Не, ну платит же…» — подписала снимок Милана.

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Александр Кержаков женился на дочери сенатора Совета Федерации в Санкт-Петербурга Милане Тюльпановой в 2015 году. В браке у супругов родился сын Артемий. Однако крепким их союз все равно не стал — уже в 2018 году супруги расстались.