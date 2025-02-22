Первая жена Тиммы заявила, что Седокова использовала черную магию

Сана Оша, экс-супруга Яниса Тиммы и мама их общего сына Кристиана, уверена, что Анна Седокова использовала магические ритуалы, поскольку не может объяснить ничем иным странные поступки бывшего мужа.

Первая жена Тиммы заявила, что Седокова использовала черную магию
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Из-за Анны Янис прекратил общение с семьей и стал редко общаться с сыном. Тимма был готов на все, лишь бы Анна была довольна, пишет СтарХит.

«Последние несколько лет я живу с тревогой. Думаю, как защитить ребенка после того инцидента в Майами, когда маму выкинули из дома… Я живу в аду! Переживала, что сын будет следующим — несчастный случай, что-то случится — с таким стрессом живу… Я всегда полностью доверяла Янису, в Латвии он встречал сына, но все же… Я верю в черную магию, ведь видела, как человек исчезает и ведет себя неадекватно, как никогда в жизни, как при гипнозе. Теперь многие понимают, о чем я говорила последние годы — человек умер!» - написала девушка.

Анна Седокова тем временем шаг за шагом возвращается к привычному образу жизни. Общается с журналистами, а также с подписчиками в социальных сетях, выступает на сцене.

Так, Анна Седокова дала концерт в Казахстане после смерти Яниса Тиммы.

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