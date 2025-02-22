Первая жена Тиммы заявила, что Седокова использовала черную магию

Сана Оша, экс-супруга Яниса Тиммы и мама их общего сына Кристиана, уверена, что Анна Седокова использовала магические ритуалы, поскольку не может объяснить ничем иным странные поступки бывшего мужа.

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Из-за Анны Янис прекратил общение с семьей и стал редко общаться с сыном. Тимма был готов на все, лишь бы Анна была довольна, пишет СтарХит.

«Последние несколько лет я живу с тревогой. Думаю, как защитить ребенка после того инцидента в Майами, когда маму выкинули из дома… Я живу в аду! Переживала, что сын будет следующим — несчастный случай, что-то случится — с таким стрессом живу… Я всегда полностью доверяла Янису, в Латвии он встречал сына, но все же… Я верю в черную магию, ведь видела, как человек исчезает и ведет себя неадекватно, как никогда в жизни, как при гипнозе. Теперь многие понимают, о чем я говорила последние годы — человек умер!» - написала девушка.

Анна Седокова тем временем шаг за шагом возвращается к привычному образу жизни. Общается с журналистами, а также с подписчиками в социальных сетях, выступает на сцене.

Так, Анна Седокова дала концерт в Казахстане после смерти Яниса Тиммы.