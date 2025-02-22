Азиза раскрыла секрет творческого подъема

Азиза принимает участие в известном телевизионном конкурсе. Пока – очень успешно. Ее имя возглавляет турнирную таблицу. И телезрители, и жюри считают, что у артистки период творческого подъема.

Как объяснила журналистам «Московского Комсомольца» сама певица, это действительно так, поскольку она изменила образ жизни.

«Уехала из Москвы и ничуть не жалею. То, что я живу за городом, сказывается и на моем настроении, и на общем состоянии: физическом, психологическом, моральном. Я питаю свою душу свежим воздухом, лесом, у нас еще кукурузное поле есть рядышком. Земля под ногами. Я люблю ходить босиком. Начинаю с ранней весны. Снег еще не сошел, а ты уже босиком ходишь. Это все питает в первую очередь душу. А здоровая душа - это здоровое тело, здоровый дух», - убеждена исполнительница.

Теперь Азиза появляется в Москве только по необходимости: когда у нее съемки или выступления.

В 2021 году Азиза впервые официально вышла замуж: ее избранником стал итальянский ресторатор Алессандро Лортэ, который моложе ее на 20 лет. Но достаточно скоро певица сообщила, что рассталась с избранником.