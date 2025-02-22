Борисова высказалась по поводу ссоры Муцениеце и Прилучного из-за сына

Борьба Агаты Муцениеце и ее бывшего супруга Павла Прилучного за их общего сына Тимофея уже давно стала достоянием общественности.

Супруги не могли договориться, с кем будет жить Тимофей, и дело дошло до суда. Мальчика оставили с мамой, но сам он предпочел жить с отцом. А их дочь Мия хочет жить с мамой.

Дана Борисова считает, что в случившемся виноваты оба, сообщает Voice.

«Печально, что именно мальчик страдает, что его настраивают родители. Конечно, позорная ситуация! Они этого ребенка делят на всю страну. Все взрослые люди, и никто не хочет уступить», — высказалась Борисова

Телеведущая вспомнила, как в то время, когда она лечилась от зависимостей, отец ее дочери Полины увез ребенка и она даже не знала ее адреса.

«И я не знала целый год, где она живет. И, конечно же, ее настроили против меня очень сильно. И я тогда тоже подала в суд», — рассказала звезда.

Суд определил «очень жесткий» порядок общения — два раза в месяц по часу и в присутствии отца девочки. Дана раз за разом налаживала отношения и с дочерью, и с экс-супругом. Не сразу, но со временем контакт был установлен, и сейчас между ними налажены дружеские отношения.

Дочь Агаты Муцениеце подружилась с ее новым возлюбленным

Ранее в одном из интервью Дана Борисова заявила, что встречается с дочкой раз в год, когда та прилетает из Южной Кореи. По мнению телеведущей, им подходит такой формат отношений.