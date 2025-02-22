Кушанашвили заявил, что коллеги предали Милявскую

Лолита Милявская осталась без концертов. Певицу перестали звать на телевидение, не приглашают на фестивали и конкурсы.

Отар Кушанашвили высказался о сложившейся ситуации в своем ютуб-шоу «Каково?!».

Шоумена удивляет поведение коллег Милявской. Практически никто из них за нее не заступился, пишет Экспресс Газета.

«Лолита озирается по сторонам. Была душой компании, во всех компаниях тамадой. Я подтверждаю вам. Она во всех компаниях была самым любимым персонажем. И вдруг стена отчуждения. Она не понимает: «А где поддержка? Почему мне запрещают концерт за концертом, а коллеги молчат?» Потому что не нужна ты им. Никто им не нужен, кроме собственного благополучия», — констатировал Отар.

Журналист считает, что певица пострадала из-за непонимания ситуации. Сейчас не место и не время для ерничанья и эпатажа. По его мнению, Милявская не осознает, что многое поменялось. На певицу нападают люди, выслуживающиеся перед властью. Сама исполнительница не понимает, что следует кардинально изменить поведение, а представители отечественного шоу-бизнеса предпочли отойти в сторону.

Недавно Лолита подверглась критике со стороны депутата Елены Пензиной, которая призвала граждан не посещать концерты певицы.