«Это неуважение»: Джастин Бибер сорвался на папарацци

Канадский поп-певец Джастин Бибер сорвался на папарацци в Лос-Анджелесе (США). Об этом пишет TMZ.

Фотограф сказал Биберу, выходящему из кафе после завтрака вместе со своей супругой моделью Хейли Бибер, «спасибо».

Неожиданно певец остановился и заявил, что благодарить его вот так ни за что — это неуважительно.

«Это неуважение. Просто снимай свои фото молча и дай мне заниматься своими делами», — сказал вышедший из себя артист.

Накануне Бибер заявил, что отказался от правил ради любви.