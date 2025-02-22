Стало известно, какие пенсии получают известные артисты

Представители шоу-бизнеса получают, как оказалось, очень разные пенсии. Издание Тeleprogramma составило список звезд (конечно, он неполон), чьи выплаты по возрасту достаточно высоки, а также тех, кто получает скромные деньги, «как все».

В Москве компенсационная выплата начисляется вне зависимости от того, продолжает человек работать или нет. Выплачивается она при наличии званий народный или заслуженный артист РФ (или СССР, или РСФСР) с 2018 года и ежегодно индексируется. С 2025 года она составляет 41 995 руб. Получается в итоге вместе со страховой пенсией 60 и более тысяч рублей.

Такие деньги получают Юрий Антонов, Ирина Аллегрова, Алена Апина, Надежда Бабкина, Владимир Винокур, Лариса Гузеева, Лариса Долина, Надежда Кадышева, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Николай Расторгуев, Стас Садальский, Александр Серов, Юрий Стоянов, Лидия Федосеева-Шукшина, Леонид Якубович и многие другие звезды «со званиями».

Есть и звезды «без званий», им государство платит гораздо меньше, от «минималки» в 17 897 рублей до 40 тысяч рублей.

Это Жанна Агузарова, Амаяк Акопян, Регина Дубовицкая, Николай Дроздов, Лолита Милявская, Юрий Лоза, Михаил Муромов, Роза Сябитова, Ефим Шифрин, Леонид Ярмольник и другие.

А у народного артиста РСФСР Михаила Боярского пенсия — 20 тысяч рублей. Он прописан в Санкт-Петербурге, поэтому не получает столичных надбавок.