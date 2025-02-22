Алсу призналась, что неправильно вела себя в браке

Алсу откровенно рассказала журналистам о том, что в браке с Яном Абрамовым допустила серьезную ошибку. Певица воспитывалась в мусульманской семье, где женщина должна принимать доминирующую роль мужчины и скрывать от всех свои переживания.

И много лет певица в кризисных ситуациях просто втайне ото всех оплакивала свои беды, поскольку окружающие убеждали ее, что терпение является признаком мудрости, сообщает Psychologies.

А когда Алсу все-таки собралась с силами и приняла решение расторгнуть брак, ее осудили за то, что она не стала бороться за супруга.

«Держала в себе весь негатив, думала, что поступаю правильно... Это сыграло против меня и моей семьи. И я много лет так жила. А когда очнулась и подала на развод, мне сказали: "В тебе мудрости — ноль". Я уверена, каждый в семье заслуживает уважения. Важно быть откровенными и строить доверительные отношения с первого дня. Увы, я пришла к этому лишь спустя 18 лет супружеской жизни, в которой схема не менялась», — рассказала исполнительница.

Первоначально Ян Абрамов предложил Алсу урегулировать все вопросы мирным путем. Он был готов передать ей 2,5 миллиарда рублей. Но певица отказалась от предложения и предпочла решать все через суд.