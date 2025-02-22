Айза рассказала о своем возлюбленном

Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками подробностями своей личной жизни. По словам блогера, сейчас у нее теплые и доверительные отношения с новым возлюбленным, она чувствует себя любимой и защищенной.

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Но в начале романа с нефтяником Степаном Кузьменко у нее были сомнения. Дело в том, что мужчина младше Айзы на 10 лет. По этому поводу хейтеры не преминули написать ей злобных комментариев, сообщает 5 Канал.

«Вначале у меня были сильные страхи насчет разницы возрасте. Сейчас появляется небольшой страх, когда в Интернете оскорбляют и высмеивают», — призналась блогер.

По мнению Айзы, разница в возрасте в их союзе никак не ощущается и не имеет значения. Она написала, что наконец-то после абьюзеров и нарциссов встретила нормального человека.

Айза вышла замуж за рэпера Гуфа в 2008 году, а в 2010-м у них родился сын Сэм. Спустя четыре года Айза развелась с рэпером из-за его проблем с наркотиками и алкоголем.

Через некоторое время блогер вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. В браке у них родился сын Элвис. В 2020 году Айза и Дмитрий расстались.