Шаляпин высмеял высказывания Брухуновой о брендах

Ранее Татьяна Брухунова резко раскритиковала людей, которые не могут позволить себе купить бренд, и носят подделки. Ее слова вызвали шквал критики в социальных сетях. Возмущались не только обычные граждане, но и звездные персоны. А накануне в скандал вмешался Прохор Шаляпин, пишет «Комсомольская Правда».

Певец в интервью Ирине Лилло предположил, что молодая жена Евгения Петросяна слишком быстро позабыла, как жила сама еще несколько лет назад.

«Она высказалась, ну просто не от большого ума, опыта еще нет. Понимаете, хочется сказать этой жене юмориста, что есть замечательная фраза: "Ты выбрался из грязи в князи, но, быстро князем становясь, со своими сумками оригинальными, не позабудь, не вечны князи — вечна грязь". Ну, потому что, понимаете, это такая глупость», - сказал Прохор.

Ранее певец, шоумен Прохор Шаляпин признался, что боится стать нищим и поэтому старается зарабатывать. Он также отметил, что, как и любой знаменитый человек, боится потерять славу и источники доходов. По словам Шаляпина, он очень переживает, что может проснуться однажды утром в нищете и никому не известным.