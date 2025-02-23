Шаляпин нанес удар по жене Петросяна

Жена Евгения Петросяна не сходит с первых полос скандальных хроник. Ранее она рассказала про встречу с девушками, которые появились в кафе с подделками люксовых сумок.

Татьяна Брухунова посоветовала тем, кто не может купить дорогие вещи, не носить «паль». После этого ее стали критиковать и ругать все, кому не лень. В стороне не остался Прохор Шаляпин. Певец неожиданно нанес удар.

«Татьяна Брухунова высказалась не от большого ума, опыта еще нет. Понимаете, хочется сказать этой жене юмориста Евгения Петросяна: «Ты выбрался из грязи в князи, но, быстро князем становясь со своими сумками оригинальными, не позабудь, не вечны князи — вечна грязь», — цитирует "КП" Шаляпина.

Он назвал поведение Брухуновой «глупым».

Ранее «СП» писала, что жена Петросяна рассказала о неизлечимой болезни.