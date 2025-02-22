Невеста Лепса собирается возвращаться в Москву

Аврора Киба, юная невеста Григория Лепса, только в сентябре прошлого года уехала на учебу в Лондонский колледж моды. Но девушка быстро поняла, что больше не хочет жить и учиться в Великобритании. По окончанию первого учебного года Аврора собирается вернуться в Россию.

Как информирует «Комсомольская Правда», Аврора планирует продолжить учебу в одном из московских вузов.

«В Лондоне буду до июня, затем перееду обратно в Москву. Сделаю трансфер между университетами и пойду на второй курс, в какой именно университет, пока не решила, склоняюсь к Британской высшей школе дизайна. В будущем, может быть, приеду сюда на магистратуру», - написала Киба в микроблоге.

Бизнес российского исполнителя Григория Лепса, по данным некоторых источников, терпит значительные убытки, в связи с чем финансовое положение певца все более нестабильно. Так, начался процесс банкротства фирмы по кейтерингу, которая была учреждена артистом.