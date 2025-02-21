Рудковскую раскритиковали за фото в Париже

Продюсера Яну Рудковскую высмеяли за фотошоп на многолюдной улице. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Яна Рудковская позировала в черном платье с разрезом. Образ дополнила сумка от бренда Schiaparelli и сумка на низких каблуках. Съемка прошла в Париже на одной из улиц с видом на Эйфелеву башню. Однако поклонники не оценили фото продюсера. По их мнению, на снимке есть фотошоп.

«Эта улица всегда оживленная. Точно удалили людей с фото», «Явный фотошоп», «Фигура человека будто наклеена на фон», — написали пользователи соцсетей.

Бизнесвумен замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue. Она отмечала, что такие «услуги» обошлись ей с мужем в два миллиона рублей, а также они снимали женщине квартиру в Санкт-Петербурге и оплачивали все расходы. Продюсер неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, но пока живет в «мужском царстве».