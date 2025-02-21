МакSим рассказала о тяжелой утрате

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, рассказала, что ушел из жизни музыкант из Казани Олег Прозетов, с которым она записывала свои первые песни в карьере. Ее слова приводит местное издание 116.ru.

МакSим вспомнила, как записывала композиции вместе с Прозетовым, который был для нее долгие годы лучшим другом.

«Уходят один за другим друзья. Олежка был со мной с самых первых шагов в музыке. Принимал участие в записи моих первых песен. С ним всегда было очень просто и весело. Спи спокойно, прекрасный музыкант, добрейший человек. Я тебя не забуду», — поделилась тяжелой утратой певица.

Известно, что Прозетов ушел 19 февраля, ему было 58 лет.

Ранее МакSим рассказала о многомиллионных потерях из-за алкоголизма.