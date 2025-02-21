Пэрис Хилтон решила продать гардероб для помощи пострадавшим от пожара в Калифорнии

Певица Пэрис Хилтон распродала гардероб для помощи пострадавшим от пожара в Калифорнии. Об этом сообщает PageSix.

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Пэрис Хилтон разместила на платформе Vestiaire Collective вещи из своего гардероба на продажу. Прибыль от продажи изделий будет передана некоммерческой организации 11:11 Media Impact, которая помогает тем, у кого сгорел дом и имущество в катастрофе.

«Эта коллекция наполнена личными сокровищами, которые хранят так много воспоминаний! <...> Всегда тяжело расставаться с вещами, которые так много значат. Но осознание того, что вырученные средства пойдут на благотворительность, успокаивает», — написала Хилтон.

До этого Пэрис Хилтон показала, как выглядит ее особняк после пожара.

Актриса вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. Влюбленные сыграли свадьбу, куда пригласили множество знаменитостей. В январе 2023-го Пэрис Хилтон объявила о пополнении в семье. Модель сообщила в социальных сетях, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре того же года у Пэрис Хилтон и Картера Реума появилась дочь Лондон. Недавно модель впервые вышла в свет с детьми.