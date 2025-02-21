Пригожин прокомментировал новость о завершении карьеры Валерии

Продюсер рассказал о планах звездной жены.

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Иосиф Пригожин рассказал о планах Валерии завершить певческую карьеру. Ранее в СМИ сообщалось, что артистка собирается выпустить альбом, который станет последним для нее. Супруг и продюсер звезды подтвердил эту информацию в беседе с журналистами Super.

«Валерия рассматривает то, чтобы в ближайшие три года, возможно, закончить певческую карьеру, гастроли, но это не сегодня, не завтра. А то, что альбом выходит последний, — это факт», — отметил Пригожин.

Мысли о завершении карьеры возникли у Валерии в период пандемии. Однако внезапно «рождались» дуэты с популярными артистами, и это придало певице сил. Также продюсер заявил, что они выпустили с Валерией достаточно альбомов и песен, и теперь просто-напросто не знают, чем удивить публику. Сейчас поп-звезда готовится во второй раз стать бабушкой. Жена ее сына Арсения Лиана ждет малыша — это будет мальчик. У пары уже есть дочь, которую зовут Селин. Судя по всему, Валерия в хороших отношениях с женой наследника. Свекровь и невестка время от времени появляются вместе с соцсетях. А недавно Лиана опубликовала снимок на фоне заката в Дубае.