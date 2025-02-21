Улыбающаяся Хакамада пришла на выставку после вечеринки с задержанием

Общественный деятель Ирина Хакамада побывала на выставке Collection Premiere Moscow после скандальной вечеринки с задержанием. Женщину заметили на мероприятии в хорошем настроении. Фото публикует StarHit.

Звезда позировала в черном комплекте, коричневых ботинках и светло-розовой шубе. На ней были темные очки, которые прикрывали половину лица. Женщина была приветлива и много улыбалась. Журналисты поняли, что она не переживает из-за произошедшего скандала.

Напомним, силовики провели рейд в одном из московских отелей, где в ночь с 14 на 15 февраля проходила вечеринка в честь Дня святого Валентина. Во время осмотра площадки полицейские обнаружили пакетики с неизвестным веществом, которые лежали на полу. Там была Ирина Хакамада, но она отказалась от комментариев на месте событий, ограничившись фразой: «нет комментариев. Любовь — это исповедь Христа».

Позже она вышла на связь и сообщила, что была приглашена друзьями и была только гостьей.

«Музыкальное мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом. Но оно было остановлено. Все прошло этично — никого в пол лицом не укладывали. У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили. Все», — высказалась знаменитость.

Ранее Ксения Собчак заявила, что ее разыскивали на тусовке Ирины Хакамады.