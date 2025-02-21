Сын Градского прокомментировал суд за наследство, которое украли

В январе 2022-го вдова Александра Градского Марина Коташенко заявила, что ее ограбили. Тогда сообщалось, что на девушку напал преступник, ворвался в ее дом и вынудил отдать ему 100 миллионов рублей. Затем, угрожая расправой, грабитель заставил вдову музыканта отвезти его в загородный поселок, откуда впоследствии и скрылся с отобранными деньгами. Преступника быстро поймали, а уже в октябре того же года мужчина был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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На этом история могла бы благополучно закончиться, но не тут-то было. Наследники Градского принялись разбираться с наследством певца в судебном порядке, и сегодня Тверской районный суд Москвы признал: украденные у Коташенко деньги частично являются наследственными. Теперь один из сыновей покойного Александра Борисовича — Даниил — желает, чтобы эти средства признали полностью наследственными, а Марина выплатила долг.

В разговоре с корреспондентом Super он прокомментировал непростую сложившуюся ситуацию. По словам Даниила Градского, сейчас вдова его отца упорно доказывает, что украденные деньги были заработаны ею, а у самого музыканта на момент смерти не было финансовых средств. Как именно Марина их заработала, Даниил задается вопросом.

«Она вот сейчас доказывала в суде, что 100 миллионов — это ее деньги, правда, никаких доказательств она не представила. Все, что у нее есть из собственности, все купил мой отец. Она действительно в театре зарабатывала деньги, мой папа поставил ее в качестве заместителя художественного руководителя и выплачивал ей очень хорошую зарплату. Но, между нами говоря, на работе она никогда не появлялась», — рассказал Даниил, замечая, что со смертью Градского доходы Коташенко заметно упали, в связи с чем она, очевидно, не может позволить себе тот образ жизни, который ведет.

Сын певца допустил мысль, что Коташенко ввела суд в заблуждение, а потому сейчас не испытывает финансовых трудностей, ведь «ходит при своих же украденных деньгах».

Кроме того, Даниил в беседе журналистами подметил, что показания Коташенко несколько отличаются.

«Она целенаправленно вводила суд в заблуждение. Она говорила, что это ее деньги, что она их сама заработала, а у папы денег не было на момент смерти. Это была ее первая версия. Потом она начала говорить, что Александр Борисович ей подарил 100 миллионов. Тоже вранье. Сегодня свидетельница (сиделка Градского. — Прим. ред.), которая тоже была под давлением, специально прилетела в Москву из Узбекистана и рассказала всю правду», — высказался он.

Даниил Градский уверен, что именно по вине Марины Коташенко все наследники артиста потеряли деньги, и поэтому намерен добиваться признания ее вины через суд.