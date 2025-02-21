Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой выступил с заявлением

Певец Никита Пресняков рассказал о тяжкой доли эмигранта. Неизлечимо больной певец совсем обессилен.

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Как пишет «КП», сейчас он колесит с группой по американским клубам и пытается раскрутиться. Пока на больших площадках коллектив не выступает.

Из-за гастролей нормально поспать у Никиты не получается. Всю ночь он и его друг настраивали оборудование для выступления, а потом поспешили в аэропорт, чтобы успеть на утренний рейс с пересадкой.

Такой вариант был выбран ради экономии, чтобы гастроли окупались.

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Его творчество рассчитано исключительно на русскоязычную публику. Дело в том, что Никита играет не свои хиты, а каверы на популярные песни в оригинальной обработке.

Не добавляют вокалисту радости и серьезные проблемы со здоровьем. Ему нужно соблюдать специальную диету. Вот только в поездках это не всегда удается. Несколько лет назад у него обнаружили опухоль. Артист рассказывал, что у него нашли полипы в желчном пузыре. По словам музыканта, вылечить болезнь нельзя.