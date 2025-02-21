Стало известно, сколько Джиган и Самойлова потратили денег на торт сыну

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова решили купить для сына дорогостоящий торт. Он обошелся им в 200 тысяч рублей, сообщает «Звездач».

Кондитер Максим Синицкий высказался о столь щедром угощении. По его мнению, это «один из самых неудачных тортов».

«Аляпистый, неаккуратный, непонятные фигурки. Сколько им делали тортов раньше, они были как-то получше. Этот — тысяч на сто, наверное, фигурки, и тысяч на сто сам торт, то есть около 200 тысяч, я думаю, этот торт стоит», — заявил кондитер.

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Ранее сообщалось, что Джиган купил своей супруге новую машину — Tesla Cybertruck. Соответствующей информацией поделилась Самойлова у себя на странице в социальных сетях.

Также ранее сообщалось, что торт в честь дня рождения дочери Анны Хилькевич обошелся актрисе в 250 тысяч рублей. Кондитерское изделие стало кульминацией торжества. Оно было сделано в виде замка, из которого выезжала фигурка именинницы.