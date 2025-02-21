Светлана Лобода снялась топлес для журнала

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенных образах для мартовского номера журнала L'Officiel Baltic. Соответствующий материал доступен на сайте издания.

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На одном из кадров 42-летняя исполнительница предстала топлес в джинсах-бочонках с завышенной талией и сапогах на шпильках, повернувшись к камере спиной. Также она позировала боком, прикрывая грудь руками.

Кроме того, звезду запечатлели в платье, которое состояло из крошечного фактурного бюстгальтера и облегающей макси-юбки. Также в рамках съемки она примерила боди с крупными пайетками в сочетании с ботфортами на высоких каблуках.

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