Лидер «Ногу свело!» оскорбил россиян

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором высказал свое мнение о россиянах.

«Объяснять россиянам, поддерживающим войну, что такое хорошо, а что такое плохо, бесполезно. <…> Гораздо эффективнее общаться со зверушками», — написал музыкант.

Покровский поделился сниппетом будущего клипа «Ногу свело!», который выйдет 24 февраля 2025 года. В ролике медведи танцуют на военном полигоне на фоне ракет.

«Вот попробовали научить мишек танцевать под нашу музыку — чувствовать ритм, так сказать, вкладывать душу в танец… Намного более благодарное занятие, чем просвещение Z-общества», — добавил певец.

Покровский подытожил, что группа «Ногу свело!» продолжает поддерживать Украину.

Покровского оштрафовали за отказ указать статус иноагента в соцсетях

Максима Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о военной операции на Украине. Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом. В отношении проживающего в США музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по нему.

После Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Максима Покровского, который требовал исключения из реестра иноагентов Минюста.