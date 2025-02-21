Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала откровенные архивные фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 5,5 миллиона подписчиков.

© Lenta.ru

42-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах, стоя у стены под струями воды. Она позировала в облегающем полупрозрачном платье на тонких бретелях коричневого цвета, отказавшись от обуви.

На звезде были массивные золотистые серьги и цепочка, глаза она подчеркнула черными стрелками.

«Красивые картинки из прошлого», — указала в подписи артистка.

Ранее в феврале Анна Седокова также показала фигуру после похудения на фоне стресса.