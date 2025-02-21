Италия потребовала от Эстонии убрать унизительную песню с "Евровидения"

Итальянская организация по защите прав потребителей Codacons потребовала запретить исполнение песни Espresso Macchiato представителя Эстонии Томми Кэша на конкурсе "Евровидение-2025". Об этом пишет издание The Guardian.

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Песня исполняется на смеси итальянского и английского языков. В ней Томми Кэш высмеивает стереотипы об итальянцах, согласно которым они мафиози, пьющие кофе и поедающие спагетти. На сцене исполнитель изображает представителя криминального сообщества. Представители Codacons считают, что композиция эстонского исполнителя "оскорбляет множество людей".

В связи с этим организация попросила организаторов конкурса запретить Espresso Macchiato, как прежде ограничивали исполнение песен с сексистскими и оскорбительными текстами в адрес женщин. 14 февраля издание Evoke сообщило, что норвежская певица Эмми выступит на "Евровидении-2025" с песней про советскую собаку-космонавта. Девушка представит на конкурсе Ирландию. Песню для нее написала певица и сонграйтер Лариса Тормей — уроженка России, с 2001 года живущая в Ирландии.