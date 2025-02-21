Канадская певица Граймс попросила Маска срочно помочь их общему ребенку

Бывшая подруга американского предпринимателя Илона Маска канадская певица Граймс обратилась к нему с призывом срочно помочь их общему ребенку. Об этом пишет газета Daily Mail.

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На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Граймс попросила Маска отреагировать на "медицинский кризис" их ребенка. Певица добавила, что проблему нужно решить немедленно. Там же она уточнила, что миллиардер может связаться с ней через третьих лиц.

Любопытно, что чуть позже Граймс свой твит удалила. Когда пользователи поинтересовались, почему, она написала: "Потому что если он попал под теневой бан и не вызывает ответной реакции, то это всего лишь медийный цирк за счет детей".

Напомним, Маск и Граймс (урожденная Клэр Буше) вступили в гражданский брак в мае 2018 года. В 2020-м у них родился первенец, которого назвали X Æ A-12 ("Икс Эш Эй Твелв Маск").

В сентябре 2021-го пара рассталась, а в конце того же года у них появился второй ребенок. Девочка, рожденная суррогатной матерью, получила имя Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl).

По данным СМИ, у бизнесмена и Граймс есть еще один тайный ребенок, которого зовут Техно Механикус.