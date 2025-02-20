Зверев назвал включение в список «Миротворца» честью

Российский стилист Сергей Зверев прокомментировал свое внесение в список украинского экстремистского сайта «Миротворец». Он назвал это честью, передает «Московский комсомолец».

Зверев отметил, что данный список возглавляет президент РФ Владимир Путин, а также туда включены «настоящие патриоты, выдающиеся деятели культуры, науки и образования».

«Это честь», — сказал стилист.

Он указал, что подобное заявление не дает оснований для отмены комментариев в день гибели его племянника.

«Он ушел как герой. Моя семья будет с честью нести это звание и гордиться им», — добавил Зверев.

Напомним, что племянник стилиста погиб в зоне СВО в середине февраля. Он пробыл в зоне боевых действий больше двух лет. Узнав о гибели племянника, Зверев дал ряд интервью, в которых назвал его настоящим патриотом России. После этого стилиста внесли в список «Миротворца» за поддержку СВО.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто угрожает нацбезопасности Украины.