На Украине Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов приговорен на Украине к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

По утверждению ведомства, Певцов якобы "распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий" и "призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины".

Певцов родился в 1963 году в Москве. Окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Известен по многочисленным ролям в театре "Ленком". Снимался в фильмах "Контракт со смертью", "Турецкий гамбит", "Жмурки" и других. Депутат Государственной думы, народный артист РФ, награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "За труды в культуре и искусстве".