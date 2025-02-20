Беременная "Мисс Азия" умерла в 33 года

На 34-м году жизни умерла "Мисс Азия" 2017 года, сирийская актриса и модель Энджи Морад. Молодая женщина скончалась в реанимации. Семья подтвердила.

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Смерть наступила от пневмонии, пишет Daily Mail. По сообщению The Pinnacle Gazette, Морад умерла уже после родов.

Как рассказала мать Морад, актриса какое-то время после заражения не принимала лекарства из-за опасения осложнений беременности.

Ее последний пост был опубликован в Сети 25 января.

"Я умираю, простите", - написала модель.

Названа самая красивая женщина мира

Энджи Морад родилась в 1992 году в Дамаске. В 2008-м окончила Институт драматического искусства. Играла в сериалах.