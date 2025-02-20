«Долго, дорого и больно»: Моргенштерн* сводит тату с лица

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал и показал, чем занят в эти дни. Алишер занялся своей внешностью и решил избавиться от татуировок на лице.

Музыкант опубликовал видео, сделанное в салоне, и рассказал о впечатлениях. «Это в 10 раз больнее, чем их набивать. Во-первых, лазер проникает прямо в кожу, и разрушает пигмент. Во-вторых, хоть процедура достаточно быстрая, но таких процедур мне понадобится миниумм 10. Сегодня уже вторая», — рассказал рэпер. Посещать салон нужно не чаще, чем раз в месяц. То есть Алишер вернет себе первозданное лицо через год-полтора.

Рэпер призвал аудиторию подумать «сто раз, прежде чем набивать себе партаки».

«За ошибки молодости расплачиваться долго, дорого и больно», — заключил исполнитель.

Поклонники поддержали кумира. «Молодец! Взрослеет», «Молодец, может пример подаст, а то вся молодежь расписная ходит», «Молодец, Алишер, главное вовремя осознать свои ошибки», — прокомментировали пользователи Сети.

Ранее мама Моргенштерна* разместила милое видео с маленьким сыном в честь дня его рождения. 17 февраля рэперу исполнилось 27 лет.