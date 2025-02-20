Американский рэпер купил одежду у дизайнера из России

Американский рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм) появился в проморолике своего нового альбома в куртке от екатеринбургского бренда Ana Selivanova. Внимание на это обратил Telegram-канал Mash.

Основательница бренда Ана (Анастасия) Селиванова создает одежду и занимается апсайклингом - вторичным использованием материалов. Mash отмечает, что она превращает старые палатки, рюкзаки и чехлы в футуристичную одежду.

Дизайнер рассказала Mash, что работает с мировыми знаменитостями не впервые - заказы ей поступают и от российских, и от зарубежных артистов. Куртку для Дрейка заказал у нее менеджер музыканта.

Российский дизайнер Гоша Рубчинский ранее сотрудничал с рэпером Канье Уэстом. В феврале Рубчинский сообщил о прекращении сотрудничества с рэпером и его брендом Yeezy. Он указал, что коллекция декабря 2024 года была их последним совместным проектом.